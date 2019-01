Controle: hoe veilig zijn de Middelburgse escape rooms?

Op verzoek van de gemeente Middelburg inspecteert Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) deze week Escape Room Middelburg en Kamer 51. Aanleiding voor de controle is de brand in een escape room in de Poolse stad Koszalin, waarbij op 4 januari vijf tienermeisjes om het leven kwamen. Volgens woordvoerder Mirja Vis van de VRZ worden escape rooms in andere Zeeuwse gemeentes niet gecontroleerd, tenzij een gemeente hier zelf om vraagt.