Containerschip ligt uur stil voor kust Westkapelle na motorstoring

Een muzikale onderzeeër en vijftien kilo garnalen pellen: de Visserij­dag is terug van weggeweest

ARNEMUIDEN - Kraampjes, ringrijden, muziek, meisjes in klederdracht, babbelaars en natuurlijk de garnalenpelsters. Want wat zou de Visserijdag in Arnemuiden zijn zonder Janny, Tonny en Geert?

25 juni