Concerten van abdijtoren tot bioscoopzaal in Middelburg

De optredens zijn gratis te bezoeken en misschien ontdek je wel de nieuwe Racoon, Chef' Special, De Staat of Kensington - allemaal bands die ook dankzij de Popronde een groter publiek konden bereiken. Want dat is het idee achter het rondreizende festival: beginnende muzikanten een podium bieden buiten de eigen regio. Daarom doet de Popronde inmiddels ook al 41 steden aan, met Middelburg als enige in Zeeland.

Het programma voor 8 november in Middelburg is nu compleet. Er zijn die avond vanaf 19.30 uur optredens van onder anderen Eline Mann, Kita Menari, John-Lewis Cabot, Samora, Teddy’s Hit, Cordon Rouge, Starrlight en Abdomen. De concerten vinden plaats in onder meer Het Koffiepand, de Vleeshal, Seventy-Seven, Cinema Middelburg en Le Penseur.

De officiële opening is om 19.30 uur met en optreden van Anna-Rose in de Vleeshal. Daarvoor kun je een veganistische Popronde-hap eten in het Koffiepand (reserveren is niet nodig). Banganagangbangers sluit om 00.00 af in de Spot.