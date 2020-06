Concerten De Piek blijven besloten feestjes

Afgelopen zaterdag werd in De Piek een proefconcert gehouden met publiek, in dit geval vrijwilligers. Het ging om een optreden van Planets of Waves. Het bestuur van het poppodium wilde bekijken of het mogelijk is de 1,5-meter te handhaven tijdens een concert. Volgens Van Boven lukte dat redelijk. ,,Er was ook maar één bar open, de bar in de zaal. Als iemand iets wilde drinken stak hij of zij een hand op en kwam het personeel de bestelling opnemen en ook weer brengen. Dat ging goed.” Het probleem ontstond na afloop, vervolgt hij. Dan willen mensen toch even napraten en is het moeilijk die afstand te bewaren. ,,En wij willen niet als een soort politieagent steeds iedereen tot de orde roepen. Het moet knus en fijn blijven.” Om die reden besloot het bestuur voorlopig geen openbare concerten te houden. ,,Bands blijven echter welkom om te spelen en we streamen de concerten. Ook mogen ze zelfs mensen uitnodigen.” Hij vertelt wel dat dat niet om grote aantallen gaat. ,,Zo’n 25 mensen, meer lukt echt niet want we hebben maar een kleine zaal.”