Concert at Sea is de beste Zeeland-promotie die er is

met video Grote wens van Sofie, Phie en Aye: 'Veel meer modderda­gen’

MIDDELBURG - Er zijn te weinig modderdagen, zo vinden de vriendinnen Sofie, Phie en Aye. De drie leerlingen van de ABS-basisschool zitten van top tot teen onder de modder en genieten volop. ,,Lekker in de modder spelen”, zeggen ze bijna in koor. Alle drie vertellen ze ook dat ze al weken naar de modderdag van Speelhof Hoogerzael in Middelburg uitkijken. Volgens hen is het echt de leukste dag van het jaar, omdat ze lekker vies mogen worden.

19:30