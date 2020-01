Complimenten tijdens nieuwjaarsbijeenkomst: ‘Wij zijn trots op Zeeuwen zoals jullie’

De meest gevatte opmerking van commissaris Han Polman tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie zat niet in zijn toespraak. Voor hij alle aanwezigen uitnodigde om als afsluiting het Zeeuwse volkslied te zingen, kwam hij even terug op het optreden, een halfuurtje eerder, van de uit Oostburg afkomstige singer-songwriter Joe Buck. Diens naam zong vorige week rond als mogelijke deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. ,,Ik kan maar één reden verzinnen waarom Joe Buck niet is uitgekozen", zei Polman. ,,Dat is dat Nederland niet nóg een keer kan winnen."

Volledig scherm Commissaris van de koning Han Polman begroet zijn voorganger Karla Peijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie © Lex De Meester

Compliment

Dat was een welverdiend compliment voor Sjoerd de Buck, die met gitarist Simon Leferink in de Nieuwe Kerk in Middelburg vier wonderschone liedjes ten gehore bracht. De toespraak van Polman was zoals altijd degelijk, zonder opzienbarende statements die journalisten meteen naar hun pen doen grijpen. De commissaris communiceert liever direct dan via de krant. ,,Zo moet dat", stelde hij. ,,Om tafel en elkaar in de ogen kijken.” In een iets ander verband overigens, namelijk de stikstofproblematiek.

Toch kon de goede verstaander nog wel een steekje onder water noteren, richting burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borsele. Die betoogde van de week dat de provincie in Den Haag een duidelijk signaal moet geven dat gemeenten in de problemen komen door de kosten voor de jeugdzorg. ,,Dat hebben we al láng laten weten", benadrukte Polman zonder Dijksterhuis te noemen, ,,en daar gaan we ook mee door.”

Volledig scherm Marie Verbraeken-Blommaart ontving een Zeeuws compliment omdat ze de jeugd vertelt over de oorlog, toen ze koerierster was van het verzet © Lex de Meester

Haat lost nooit iets op

,,Ik ben een beetje overdonderd", zei Marie Verbraeken-Blommaart, nadat gedeputeerde Anita Pijpelink haar een van de complimenten had overhandigd die de provincie altijd uitreikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Op haar negentiende was ze in Zeeuws-Vlaanderen koerierster van het verzet. In 1943 werd ze opgepakt door de Duitsers. Volgend jaar wordt ze 100, maar nog steeds bezoekt ze scholen om over haar ervaringen te vertellen. Die noemde ze zelf een inspiratiebron voor de toekomst. ,,Ik wil een boodschap naar de jeugd doorgeven. En dat is: haat lost nooit iets op." Volgens Pijpelink heeft Verbraeken ‘een ongelofelijk goed gevoel van wat goed is en wat kwaad is’ en wil ze dat delen met jongeren van vandaag.

Volledig scherm Rosanne Kranenburg kreeg een Zeeuws compliment omdat ze het gezicht is van de campagne om artsen naar Zeeland te halen. © Lex de Meester

Dokter Roos zet Zeeland in de spotlights

,,Wow! Ik ben er een beetje stil van geworden. Ik voel me vereerd dat ik als ex-Rotterdammer en gloednieuwe Zeeuw zo'n compliment in ontvangst mag nemen.” Dat zei medisch specialist Rosanne Kranenburg - dokter Roos - van het ADRZ nadat gedeputeerde Jo-Annes de Bat haar uitbundig lof had toegezwaaid. Kranenburg is het gezicht van de volgens hem meest succesvolle publiciteitscampagne die de provincie ooit heeft gevoerd. Ze figureert in filmpjes waarmee geprobeerd wordt artsen naar Zeeland te lokken. Zelf nam ze die stap ook, door bij het ADRZ te gaan werken. ,,Roos is een voorbeeld voor anderen", aldus De Bat. ,,Ze zet Zeeland positief in de spotlights. Ze laat zien: als je toch werk zoekt, kom dat dan vooral in Zeeland zoeken.”

Volledig scherm Joost Loomans (l) en Hans Selter maken zich sterk voor de bereikbaarheid op Schouwen-Duiveland © Lex de Meester

Vrijwilligers zorgen voor slim vervoer

In Zeeland is het plezierig wonen, vindt gedeputeerde Harry van der Maas, en het moet plezierig blijven. Een goede bereikbaarheid is daarvoor essentieel. Twee projecten van het mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland op Weg leveren daaraan een bijdrage die zo waardevol is dat ze een Zeeuws compliment verdienen. Hans Selter nam dat in ontvangst namen de vrijwilligers van de Elektrische Deeltaxi Duinen van Haamstede, die ouderen in staat stelt te reizen. Het burgerinitiatief van de elektrische buurtbus in Zonnemaire werd vertegenwoordigd door Joost Loomans. ,,Dat is opgericht omdat we toen de basisschool dicht ging niet wilden dat er dertig auto's achter elkaar naar Zierikzee gingen rijden.” Zeeland moet het hebben van slimme mobiliteit, aldus Van der Maas. ,,Jullie hebben bewezen dat het kan.”

Volledig scherm Vlnr: Agus Latuheru, Njonkie Pattinama, Bob Latuheru en Nico Lopulissa van de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon © Lex De Meester

Met hart en ziel voor de Molukken