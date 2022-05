Commotie in Oost-Souburg na melding van steekpartij

Inwoners Veere mogen aangeven welke nieuwe burgemees­ter ze willen

DOMBURG - De inwoners van de gemeente Veere kunnen meebepalen wie de opvolger wordt van burgemeester Rob van der Zwaag. Ze kunnen online een profielschets maken die belangrijk is bij het opstellen van de definitieve profielschets, aldus fractievoorzitter Peter Meijs (PvdA/GL) namens de vertouwenscommissie. Er is ook een speciaal telefoonnummer voor mensen die niet zo vaardig zijn met smartphone, pc of tablet. Dat nummer is tijdens kantooruren te bellen.

21 mei