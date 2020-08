Colleges op HZ over de betekeniseconomie voor zowel studenten als ondernemers

zomer 2020: Een dag als... Zelfs naar visite neemt Coby de vogeltjes mee

25 augustus In Vogel-en Zoogdieropvang De Mikke in Middelburg is het dit jaar drukker dan ooit. Voor beheerder Coby Louwerse is het alle hens aan dek, elke dag opnieuw. ,,We hebben nog nooit een vogel met een portemonnee onder de vleugel gevonden.’’