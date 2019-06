College Vlissingen ziet beren op de weg bij proef met 'gemeentewiet’

VLISSINGEN - De gemeenteraad van Vlissingen heeft nog tot vrijdag om te beslissen of de gemeente zich aanmeldt voor de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Het college van Vlissingen ziet beren op de weg. Liever niet, schrijft dat de raad. Maar de raad krijgt een week bedenktijd omdat vorig jaar meerdere partijen positief waren over de aangekondigde wietproef.

Het Kabinet wil in tien gemeenten experimenteren met legaal geteelde wiet en hasj voor recreatief gebruik. De proef moet uitwijzen of legaal aangeleverde cannabis voor coffeeshops de criminaliteit en hoge risico’s rond illegale wietteelt en softdrugsgebruik kan tegengaan. In het huidige gedoogbeleid mogen coffeeshops onder voorwaarden softdrugs verkopen aan klanten, maar halen ze hun waar bij illegale telers die vaak ongecontroleerd werken.

Verplichte afname

In de proef wijzen de ministers in overleg met de burgemeester een ondernemer aan die gecontroleerd cannabis verbouwt en levert. De coffeeshops in die gemeente worden verplicht om die wiet af te nemen. Dat zijn in Vlissingen Aarden en Purple. Volgens burgemeester Bas van den Tillaar willen die wel ander beleid, maar ze willen niet verplicht worden alleen de 'gemeentewiet’ te verkopen. In de proef kunnen gemeenten dat ook niet afdwingen. En hoe het zit met toezicht, handhaving en mogelijke schadeclaims als het misloopt is ook niet duidelijk.

Onduidelijk