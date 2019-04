College Middelburg overleeft zonder moeite motie van afkeuring

De motie was donderdagavond ingediend omdat het college in 2017 zei dat er wel onderzoek is gedaan naar alternatieven voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. Maar in maart 2019 kwam het college daarop terug: zo'n onderzoek bestaat niet. En dus is de raad toen of nu onzorgvuldig geïnformeerd, vond de oppositie.

Spannend werd het debat amper. De LPM had vooraf laten weten dat zij de motie niet zou steunen. Die partij heeft altijd gepleit voor alternatieven voor een bedrijventerrein. Maar steun tegen de eigen coalitie en eigen wethouder was dus niet te verwachten.

Boetekleed

Toch trok wethouder Carla Doorn van de LPM het boetekleed aan. Zij gaf toe dat zij onlangs niet had moeten zeggen en schrijven dat ‘alleen een bedrijventerrein is onderzocht’. ,,Het was verstandiger geweest te verwijzen naar de vorige memo’s en documenten. Wat wij bedoelden is niet duidelijk overgekomen en dat betreuren we.”

Anderzijds zei Doorn ook dat het college de motie betreurde. ,,Wij zijn van mening de raad transparant en volledig te informeren en wij herkennen ons dus niet in het beeld dat u oproept in de motie.”

Zware verwijten

De motie van afkeuring ging namelijk gepaard met zware verwijten vanuit de oppositie. ,,Wij zijn de weg kwijt en dreigen daardoor ook ons vertrouwen in het college kwijt te raken", zei fractievoorzitter Willemien Treurniet van de ChristenUnie, die het initiatief had genomen voor de motie. ,,Er mag ons niks op de mouw worden gespeld”, voegde haar SP-collega Petroesjka Sterk daaraan toe.

PvdA-leider Jeroen Louws maakte duidelijk dat de oppositiepartijen zich niet zouden laten verleiden tot ‘woordspelletjes’ over wat een onderzoek is, en of de memo's uit 2017 en/of 2019 misschien onhandig zijn geformuleerd.

Alternatieven

De coalitiepartijen CDA, SGP en VVD bleken er echter van overtuigd dat in 2017 wel degelijk alternatieven zijn onderzocht. Dat dat recent is ontkend, was in hun ogen vooral onhandigheid van de net aangetreden wethouder. De oppositie kreeg ook de bal terug gekaatst: waarom heeft zij in 2017 en 2018 niet alerter gereageerd?