College in Vlissingen: bestuur moskee Touba moet zelf met oplossingen komen

Vlissingen scoort een 7,6 in onderzoeks­pro­ject Geluk By The Sea

3 juni VLISSINGEN - Vlissingers geven hun leven gemiddeld een 7,6. Dat cijfers gaven ondervraagden van het project Geluk By The Sea van HZ University of Applied Sience. Social Work-studenten onderzochten waar de inwoners van Vlissingen gelukkig van worden.