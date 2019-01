College B&W Middelburg: ‘Nashville-verklaring past niet bij Middelburg’

Dronken Vlissinger ramt hekje en bijt agent in de arm

10:12 OOST-SOUBURG - Een 34-jarige Vlissinger heeft woensdagavond een agent in de arm gebeten. Hij was dronken en had daarvoor in Oost-Souburg een hekje bij een spoorwegovergang omvergereden. De man was dronken, is aangehouden en wordt vandaag verhoord.