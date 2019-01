Coffeeshophouder Gerard Aarden: ‘Ik ben altijd correct gebleven’

MONNIKENWERK Griezelen in de crypte

12:00 Volgende week woensdag, 30 januari, gaan echte diehards tussen de 12 en 23 jaar griezelen bij verhalen over monniken in de crypte van het Abdijcomplex. Jan Kuipers: ,,Soms dik ik zaken wat aan om het smeuïger te maken, maar de historische feiten kloppen. Je moet er soms wat voor over hebben om een geschiedenis voor het voetlicht te brengen.”