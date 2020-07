Code Oranje van kracht in Domburg, Veere en Zoutelande wegens drukte

Geen ‘Woodstock­tri­bu­te’ dit jaar in Middelburg, volgend jaar ‘With a little help from my friends’ wel

13:26 MIDDELBURG - Geen Tribute to Woodstock dit jaar in Middelburg. Maar stichting Home of Jazz and Blues verwacht volgend jaar wel weer een meerdaags muziekfestival op poten te zetten onder de titel ‘With a little help from my friends’.