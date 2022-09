Cocktailbar en nieuwe restaurants openen de deuren in Vlissingen

De afgelopen maanden zijn in de binnenstad flink wat leegstaande winkelpanden gevuld. Maar ook binnen de Vlissingse horeca is volop beweging. Sommige etablissementen wisselden van eigenaar of begonnen aan heel nieuw avontuur.

Nick Havermans, Simone Marijs en Marco Minderhoud zijn per 1 juli de nieuwe eigenaren van stadscafé de Dighter aan het Bellamypark. Vorige week maakten ze bekend dat ze ook het naastgelegen lunchcafé Eat & Joy overnemen om daar een cocktailbar van te maken. Nick: ,,De wens voor een eigen zaak was er al langer. Die hebben we nu, maar we zijn hartstikke fanatiek. In Vlissingen ontbreekt nog een cocktailbar terwijl het veel mensen aanspreekt. Wij willen graag met onze tijd meegaan. Daarom spelen we erop in met een bar binnen en een groot gedeeld terras waar je behalve cocktails drinken ook kunt borrelen, lunchen of dineren.” Havermans hoopt de deuren op 1 maart volgend jaar te kunnen openen.