Coalitie Middelburg is rond: geen verrassende maar wel stabiele samenwerking

MIDDELBURG - De coalitie in Middelburg is rond: GL/PvdA, LPM, D66 en ChristenUnie vormen - zoals verwacht - het nieuwe gemeentebestuur. De wethouders zijn ook bekend en worden op 12 mei beëdigd.

Het resultaat van de formatie is zaterdag aan het einde van de middag bekendgemaakt. ,,De wensen en ideeën voor de komende vier jaar zijn vastgelegd in een coalitieakkoord, dat nu in concept gereed is", meldt formateur Jeroen Louws (GL/PvdA).

Inhoud en mensen

Louws voerde de afgelopen weken gesprekken met de vier partijen over de inhoud van een coalitieakkoord en en over de kandidaat-wethouders. Daarvan is hij er zelf één. De anderen zijn Eduard Smit voor de LPM, Rutger Schonis voor D66 en Willemien Treurniet voor de ChristenUnie.

Donderdag 12 mei worden zij beëdigd in een extra raadsvergadering. Twee dagen daarvoor krijgen alle raadsleden en andere belanghebbenden het coalitieakkoord waarmee de vier partijen de komende vier jaar hun beleid gaan vormgeven.

Meest kansrijk

Dat GL/PvdA, LPM, D66 en CU elkaar hebben gevonden, is geen verrassing. Informateur Saskia Szafarinski had al geadviseerd dat op basis van inhoudelijke gesprekken deze coalitie het meest kansrijk is. Ook getalsmatig is dit een stabiele samenwerking. Samen hebben zij een ruime meerderheid met 19 van de 29 raadszetels.

De LPM is de enige partij die de afgelopen vier jaar ook al in de coalitie zat. CDA, VVD en SGP belanden nu in de oppositie. LPM, CDA en VVD verloren bij de verkiezingen elk een zetel. Daardoor hielden zij nog maar 13 zetels over en dat zijn er te weinig om verder te kunnen. Bovendien was GL/PvdA als combinatie met acht zetels de grote winnaar. Die kon dan ook het voortouw nemen bij de coalitievorming.