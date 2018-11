COA wil azc in Middelburg vijf jaar langer gebruiken

MIDDELBURG - Het asielzoekerscentrum in Middelburg is vijf jaar langer nodig voor de opvang van vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de gemeente gevraagd de vergunning te verlengen tot 25 juni 2025.

Het azc in het voormalige verzorgingshuis Swerf-Rust aan de westelijke rand van Middelburg ging op 25 juni 2015 open, voor vijf jaar. De gemeenteraad besloot dat het maximaal tien jaar open mag zijn, maar dat de verlenging geen automatisme is. Overleg over een langer gebruik moest na drie jaar beginnen. Daarom heeft het COA de gemeente in oktober officieel benaderd.

Het college van B en W benadert het verzoek ‘positief’, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Een besluit moet medio juni 2019 worden genomen. Omwonenden worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Het gebruik van het azc in de afgelopen jaren wordt geëvalueerd. Ook over de manier waarop die evaluatie zal gebeuren, mogen omwonenden meepraten. ‘Transparantie is een kernwoord’, benadrukt het college.