Cliëntenraad wil meer goedkope woningen in Middelburg

De raad stelt dat in de afspraken er alleen gesproken wordt over het totaal aantal woningen in de sociale sector. ,,Maar er zijn geen afspraken over hoeveel woningen er in tenminste het goedkoopste segment moeten blijven.” Hij wijst erop dat voor gezinnen met minimuminkomens veel woningen van Woongoed al onbetaalbaar zijn omdat ‘een te groot deel van de huur zelf moet worden betaald’. Ook voor mensen die net teveel verdienen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag gaat een ‘te groot deel’ van het salaris naar Woongoed, aldus de cliëntenraad. Verhuizen naar een goedkopere woning is volgens hem niet de oplossing omdat dat ook al duur is. ,,Bovendien staan voor iedere woning in het lagere segment honderden mensen per woning te dringen.”