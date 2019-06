Claverveld 2 wordt extra snel ontwikkeld wegens grote belangstelling van kopers

Man uit Den Bosch 90 dagen langer vast na mishande­ling vrouw uit Vlissingen

25 juni VLISSINGEN - De 40-jarige man uit Den Bosch die vrijdag 14 juni werd aangehouden nadat hij zijn partner ernstig had mishandeld in haar woonplaats Vlissingen, blijft 90 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Middelburg vandaag bepaald.