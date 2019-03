CitySeeds oogst lof van Kern met Pit

MIDDELBURG - De Gouden Pit hebben ze niet gewonnen, maar Gemeenschapstuin CitySeeds in Middelburg hoopt binnenkort nog veel belangrijkere dingen te oogsten. Afgelopen week zijn op de nieuwe locatie fruitbomen en slaplantjes de grond in gegaan.

CitySeeds won onlangs de Zeeuwse titel voor de wedstrijd Kern met Pit. Zaterdag was de landelijke finale voor initiatieven die de leefbaarheid in wijken verbeteren. De twaalf provinciale winnaars maakten kans op de Gouden Pit. ,,We hebben niet gewonnen, maar de jury had wel een heel goed rapport over ons”, zei secretaris Nico Landsman. ,,De jury noemde in het bijzonder onze sociale kant. Dat er asielzoekers én studenten van de UCR in onze tuin werken waardoor verschillende mensen elkaar ontmoeten.”

Quote Er is geweldig veel gebeurd. Nico Landsma, secretaris CitySeeds

De gemeenschapstuin is in de afgelopen maanden verhuisd van de ene naar de plantsoenen tussen de flats aan de Driewegenhof. ,,Er is geweldig veel gebeurd. We hebben struiken voor frambozen en bessen geplant. En er zijn containers aangesloten op de regenpijpen van de flats. Daarin vangen we regenwater op voor de drogere tijden.”

Fruit oogsten

Vlak voor het weekeinde zijn dankzij hulp van FoodDelta Zeeland appel- en perenbomen en slaplantjes geplant. ,,We hopen volgend jaar fruit te kunnen oogsten. Begin mei verwachten we de eerste groenten te oogsten en uit te delen aan mensen die in armoede leven.”

Door de nieuwe locatie hoopt CitySeeds ook dat bewoners van de flats zich aanmelden als vrijwilligers. Dat is nog niet gebeurd, zegt Landsman. ,,Misschien wel als de groenten groeien en er meer te zien is. Dan hebben we ook veel werk.”

Fondsen