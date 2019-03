City Trail Vlissingen brengt (hard)lopers van kerk naar café

Dubbele prijs voor Lise de Munck bij Eastman Concours

14:07 MIDDELBURG - Lise de Munck uit Middelburg is de grote winnaar geworden van het Eastman Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd 2019. De 15-jarige dwarsfluitiste veroverde in de finale, zaterdagavond in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg, zowel de jury- als de publieksprijs.