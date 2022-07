City Seeds en Ruilwinkel Walcheren in Middelburg beste inwonersinitiatieven voor leefbaarheid

MIDDELBURG - City Seeds is zaterdag eerste geworden in de prijsvraag Leefbaarheid & Inwonersinitiatief. De Ruilwinkel Walcheren werd tweede, maakte gedeputeerde Van der Maas zaterdag bekend.

City Seeds verbouwt groenten tussen de flats van Woongoed in Middelburg. Inwoners van Middelburg, Vlissingen of Veere die weinig inkomen hebben, kunnen er gratis groenten krijgen, zelf een moestuintje huren of meehelpen. De jury noemde het initiatief een ‘buurtverbinder’ waar anderen die moeite hebben om vrijwilligers en mensen vast te houden, veel van kunnen leren. City Seeds krijgt geen bokaal, maar begeleiding van professionals die helpen bij het zetten van volgende stappen.

Tweede werd de Ruilwinkel Walcheren, eveneens in de wijk Dauwendaele. De Ruilwinkel bestaat nu alleen nog op papier en krijgt professionele ondersteuning, zodat de mooie plannen realiteit kunnen worden.

Professionele begeleiding

De Zeeuwse gedeputeerde Leefbaarheid Harry van der Maas maakte de prijswinnaars bekend op het Fondsenplein Meet & Match, dat zaterdag in bibliotheek ZB gehouden werd. Van der Maas is vertegenwoordiger van het Navigatieteam Zeeland, dat professionele begeleiding biedt aan Zeeuwen die een goed initiatief hebben.

Naast City Seeds en de Ruilwinkel waren er nog vijf inzendingen. Van der Maas noemde het initiatief om het Nollebos op te waarderen naar een park met internationale allure, de zorgcoöperaties Anna Zorgt in Sint Annaland en Kadoze in Kattendijke, en de initiatieven in Zuidzande en 's-Heerenhoek om de vitaliteit van de dorpsgemeenschap te versterken.

Volledig scherm Hanneke de Vroe (links) en Rina Cevaal (rechts) praten met Diana Werwaijen en Johan van Rooy van VSB Fonds op Fondsenplein Meet & Match in Middelburg. © Dirk-Jan Gjeltema

Geld om weg te geven

Na de prijsuitreiking waren er workshops, waarin de vrijwilligers bijvoorbeeld leerden hoe je kort en goed aan subsidieverstrekkers uitlegt wat je wil en waarom. Gedurende het evenement konden de aanwezigen ‘speeddaten’ met fondsen en adviseurs en mogelijkheden verkennen voor financiële ondersteuning of organisatieversterking. Want een goed idee is leuk, maar zonder geld of vrijwilligers is de kans op slagen klein.

Dat geld is er wel, bleek toen de fondsen zich voorstelden. Het VSB Fonds heeft 26 miljoen te verdelen, Samen in Zee heeft 450.000 euro in kas voor initiatieven om de culturele sector te versterken en vernieuwen, het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een kleine vier ton weg te geven en het Samenspel Fonds financiert speelplekken voor kinderen met en zonder beperking. Wie nog zoekt naar geld maar niet weet waar te beginnen, kan mailen naar subisidieloket@dezb.nl of rondkijken op de websites van de fondsen. Zo staat op de website van VSB een cursus fondsenwerving en helpt de KNHM met vragen als hoe ga je om met de gemeente of hoe maak je een filmpje over jouw initiatief.