City of Dance weer gecancelled door stijgende coronacijfers: ‘Helaas is het ons en onze bezoekers niet gegund’

Vlissinger die ex van broer bedreigde moet dringend worden behandeld

18:21 MIDDELBURG - De 32-jarige J. de J. uit Vlissingen, die vrijdag in het Middelburgse verdachtenbankje zat was duidelijk: het was stom en impulsief geweest en vier keer betuigde hij spijt. Maar ondanks zijn boetedoening eiste de officier van justitie vijftien dagen cel tegen hem. Plus nog een aanpassing in de bijzondere voorwaarden die hem in een vonnis van 2020 waren opgelegd. Die worden nu uitgebreid met ‘opname in een kliniek’.