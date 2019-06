CineCity nog dagen dicht door brand: ‘Popcorn en snoep kan worden weggegooid’

VLISSINGEN - Met grote lappen plastic is het winkeltje in bioscoop CineCity afgeplakt. Verder is er vandaag weinig te merken van het brandje dat zondagochtend korte tijd heeft gewoed in de ruimte achter de shop in de bioscoop in Vlissingen. Het ruikt zelfs best lekker binnen. Geen vettige brandlucht te bespeuren. Maar schijn bedriegt en dus blijft de bioscoop nog tot en met donderdag gesloten wegens opruimwerkzaamheden.

CineCity wil garanderen dat bezoekers geen hinder ondervinden van de brand. ,,We gaan pas open als bezoekers er helemaal niks meer van merken”, zegt bedrijfsleider Martijn Ooms van CineCity. ,,Nu ruikt het hier misschien best goed, maar er staan industriële geurverspreiders te draaien. Als we die nu uitzetten, zal je de rooklucht echt snel weer ruiken. Natuurlijk zou ik het liefst nog vandaag open gaan, maar we moesten het advies van de experts afwachten.”

Kortsluiting

De brand ontstond zondagochtend in de voorraadruimte pal achter de shop en is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Daarop heeft een doos verpakkingsmateriaal vlam gevat. ,,De schoonmaakster had het snel in de gaten en is meteen gaan blussen. De brand was niet heel groot, maar de gevolgen zijn altijd groter dan je zou denken”, vertelt Ooms.



,,Een van de twee koelingen is kapot. Het tapijt in de voorraadruimte is door het blussen helemaal nat en alles zit onder het roet. Het meeste is inmiddels schoongemaakt, maar we wachten nog op een expert die onderzoekt hoe de shop eraan toe is. Al het losse snoep dat daar in bakken staat en al de popcorn, zal waarschijnlijk vernietigd moeten worden. En dan staan daar ook nog alle verpakte etenswaren en flesjes drinken. Ik heb geen idee wat het advies daarover zal zijn.”

Geld terug

Bioscoopbezoekers die via internet een kaartje hadden gereserveerd voor zondag of maandag, hebben inmiddels hun geld teruggestort gekregen. Bezoekers met een papieren kaartje kunnen dat bij CineCity terugbrengen. ,,Veel zullen dat er niet zijn”, zegt Ooms. ,,Wat dat betreft hadden we geluk met het weer. Op de eerste zomerse dag van het jaar is het nooit heel druk in de bioscoop. En maandag is ook een rustige dag.”

Het filmprogramma wordt vrijdag om 12.00 uur hervat. Het CineCafé en de bibliotheek zijn komende dagen wel geopend. Ook de voorstellingen die in het Vlissings FilmTheater plaatsvinden blijven volgens programma draaien.

Complimentjes

De schoonmaakster die meteen na het ontdekken van de brand de brandblusser ter hand nam, krijgt via Facebook veel complimentjes. Ook wordt daar de suggestie gedaan of ze de rest van het jaar gratis naar de film mag. ,,Een goede suggestie", zegt Oomen, ,,maar al ons personeel mág al gratis naar de film. Het neemt niet weg dat we haar zeker goed in het zonnetje gaan zetten. Zonder haar snelle reactie was het allemaal nog veel erger geweest.”