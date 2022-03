Chris Simons vertrekt naar Den Haag. ‘Tijd voor iemand anders aan het front’

videoMIDDELBURG - Chris Simons vertrekt van Middelburg naar Den Haag. Na elf jaar wethouder wordt de VVD’er lid van de Tweede Kamer. In ieder geval tijdelijk.

Dinsdag 22 maart, 7.15 uur. Chris Simons (57) stapt op station Middelburg in de trein naar Den Haag. Geen collegevergadering in het stadskantoor meer, maar fractievergadering met de Kamerfractie van de VVD. Om kwart over tien hoort hij wat zijn portefeuilles gaan worden.

,,Ik hoop op onderwerpen met mensen, niet iets juridisch. Ik heb belangstelling getoond voor sociale zaken, water, verkeer en veiligheid”, zegt Simons. Met het resultaat is hij blij, meldt hij eind van de middag na zijn installatie als Kamerlid: woordvoerder arbeidsomstandigheden en inspectie. ,,Ik ga me goed inlezen. De grootste omslag die ik maak is die van bestuurder naar volksvertegenwoordiger.”

‘Automatische piloot’

Dit moment zat er al een tijdje aan te komen. ,,In 2020 vroeg de afdeling Zeeland van de VVD mij om mij kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb ja gezegd omdat ik ook altijd heb gezegd dat ik maximaal drie periodes wethouder wilde zijn. Na twaalf jaar komen dezelfde dingen weer terug en ga je je herhalen. Dan kom je soms in de automatische piloot. Dat is niet goed. Die drie periodes zitten er nu op. Tijd voor iemand nieuws aan het front.”

Bekijk hier de installatie van Simons in de Tweede Kamer: