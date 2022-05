Chris Maas: ‘Als wethouder kan je het verschil maken, zie de pumptrackbaan'.

Open Podium | met Video Fabian Houweling laat zich inspireren door liedjes uit zijn geboorte­jaar

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering: Fabian Houweling.

30 mei