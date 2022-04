Chagrijn over twee miljoen voor twee klaslokalen: ‘Besluit met mes op de keel voelt niet goed’

Veere is nog de enige stad met een walviskaak aan de muren

VEERE - Veere is de enige plaats in Nederland waar nog een walviskaak hangt. Die kaak is niet zomaar een herinnering aan de walvisvaart van eeuwen terug. De onderkaak, vermoedelijk uit 1618, stond ooit symbool voor de kracht en moed van het volk, zo zei archeoloog Bernard Meijlink donderdag tijdens een symposium over de Zeeuwse walvisvaart. ,,Op een prent uit 1640 is die kaak al te zien.”

