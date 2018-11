Celstraf voor oplichter die woning Goes zou kopen

Vrijwilli­gers­werk in een hospice: ‘De moeilijk­ste momenten zijn de mooiste’

5 november VLISSINGEN - Ziekte, dood, verlies, verdriet. Waarom zou je dat vrijwillig opzoeken? ,,Wat moet je dáár nou, is inderdaad het eerste dat mensen me vragen”, erkent Gerda Kluijfhout. Toch zou ze niks anders willen doen dan vrijwilligerswerk in Hospice Ter Reede in Vlissingen. ,,De moeilijkste momenten zijn de mooiste.”