Cel, rijontzegging en boete geëist tegen bestuurder die gezondheidscentrum binnenreed

Zijn Waterloo vond R. in de avond van 28 september vorig jaar. Die avond reed hij samen met twee vrienden in Vlissingen en hij knalde met de auto tegen de gevel van een gezondheidscentrum in Vlissingen. Een van zijn vrienden raakte daarbij ernstig gewond. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van in totaal twaalf maanden, een rijontzegging van twee jaar en een boete van 400 euro en nog een week voorwaardelijke celstraf. R. liep overigens nog in een voorwaardelijke invrijheidstelling van een eerder vonnis.

Lachgas

Ze waren op stap geweest, een van hen was jarig en de fles ging rond. De enige die nog niet ‘in kennelijke staat’ verkeerde was R. Onderweg werd gestopt om nog wat drank in te nemen, er werd een cilinder lachgas besteld en met een vaartje van 70 kilometer per uur reden ze over de Nieuwe Vlissingseweg naar Vlissingen. Plotseling gaf R. zonder enige aanleiding gas, reed over de honderd en begon bij de Hermesweg te slingeren. De wagen belandde in de berm, schoot door en kwam in gezondheidscentrum ‘De Keien’ tot stilstand. Een deel van het pand is onbewoonbaar verklaard, een vriend liep breuken en gescheurde pezen op en de auto raakte total loss.