Cel en taakstraf voor dollemansrit

Vlissingen bedolven onder laag zand; nog geen rondje boule mogelijk

VLISSINGEN - Een dag na een stormachtig weekend is de rust op de boulevards in Vlissingen alles behalve teruggekeerd. Door het vele zand en de aanhoudende harde wind is de route niet begaanbaar en ook achterlangs is geen optie. Daar dreigt de dakbedekking van een flat af te waaien.

21 februari