Cel- en taakstraf geëist tegen Veerenaar (20), die zus hielp en jongen aftuigde

update 16.30 uur Staatsse­cre­ta­ris maakt excuses aan boze kamer over mariniers­ka­zer­ne en belooft 'ruimharti­ge compensa­tie’

16:28 DEN HAAG - Staatssecretaris Barbara Visser is tijdens een Kamerdebat over de marinierskazerne door het stof gegaan. Ze bood haar excuses aan voor het feit dat ze Zeeland niet informeerde over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor Vlissingen. Van de Tweede Kamer mag ze blijven, al dient de SGP wel een ‘motie van afkeuring’ in - een soort gele kaart. Daarover wordt later gestemd.