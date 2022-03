CDA Veere geeft deel verkiezingskas aan Oekraïne

De afdeling wijst erop dat de partij een verkiezingskas heeft maar door de coronacrisis is die niet leeg want de partij heeft veel minder bijeenkomsten kunnen organiseren. ,,We hebben geen dorpshuis af moeten huren en geen uitgaven gehad voor consumpties en dergelijke”. schrijft secretaris J. Braam aan de leden. ,,Hierdoor is onze verkiezingskas redelijk goed gevuld. Gezien de nood in Oekraïne hebben we daarom besloten een bedrag te doneren”