CASA direct thuis aan Middelburgse Markt

9-jarig meisje dat vermist werd in Middelburg is terecht

15:56 MIDDELBURG - Een 9-jarig meisje dat sinds zaterdagochtend vermist werd in Middelburg is terecht. Dat heeft de politie rond 15.35 uur bekendgemaakt. Eerder werd via Burgernet en via de Politie Zeeland een opsporingsbericht verspreid.