Caroline (62) heeft astma en gaat morgen al naar het stemlokaal: ‘Ik wil niet in de rij te wachten. Dan ben ik heel bang om besmet te raken’

Walcherse scholieren op speeddate met ouders over hun beroepen

9 maart Een vervolgstudie kiezen is al lastig, maar wat weet je eigenlijk over het beroep dat je daarna kunt uitoefenen? Honderden leerlingen van drie Walcherse scholengemeenschappen kunnen woensdagavond 17 maart online speeddaten met ruim 120 ouders die over hun werk vertellen. Want, wat doe je eigenlijk als advocaat, makelaar of fysiotherapeut?