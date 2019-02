Campinghouder Boogaard: ‘Ik lig niet wakker van al die rechtszaken’

Waar Mara is zijn Russel en Ravi ook; de katten gaan zelfs mee boodschap­pen doen

18:15 MIDDELBURG - Of ze nu boodschappen doet, naar haar werk rijdt of op vakantie gaat... waar Mara is, zijn Russel en Ravi ook. De twee Maine Coons - één van de grootste kattenrassen - reizen voortdurend met haar mee. ,,Anders dan andere katten hechten zij niet aan plekken, maar aan personen.”