Camera's, beveiligers en consequente handhaving moeten overlast in Vlissingen beperken

Hoteliers willen helpen om financieel gat Nehalennia­ge­bied te dichten

14:32 DOMBURG - Hoteliers zijn in principe bereid geld beschikbaar te stellen zodat de gemeente Veere het Nehalenniagebied in Domburg een facelift kan geven. Maar Robbert Vreeke wijst er wel op dat er nog niets geregeld is en dat er hele goede gesprekken moeten volgen voor hij bereid is een bedrag over te maken.