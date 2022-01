Café in Sint Jacobsstraat fungeert tijdelijk als verkiezingskantoor POV

Als het aan Perspectief Op Vlissingen (POV) ligt, ziet de toekomst van Vlissingen er flink anders uit dan de huidige coalitie voorstaat. Het gaat goed in het Scheldekwartier en ‘onaanvaardbare plannen met het Nollebos zijn ingeperkt’, maar er wordt ook vaak aan het belang van inwoners voorbijgegaan. Dat stelt de POV in haar verkiezingsmanifest Bij de POV telt u écht mee! Leefbaar, Veilig, Bereikbaar & Zeker. Iedereen die meer wil weten over dat programma of leden van de kandidatenlijst wil spreken kan vanaf februari op vrijdagen en zaterdagen terecht in een tijdelijk verkiezingskantoor van de POV in de Sint Jacobsstraat.