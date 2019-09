Buurman van vermoorde vrouw uit Oostkapelle ontkent, maar blijft langer vast

UpdateMIDDELBURG – De buurman die op 29 mei is opgepakt in verband met de gewelddadige dood van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle, ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. Zijn advocaat, Rivka Davidse, pleitte vanmiddag voor zijn vrijlating. Maar de rechter wees dat verzoek af.

Het was voor het eerst dat de geruchtmakende zaak in het openbaar door de rechtbank werd behandeld. Tientallen bewoners van Parc Zonnehove uit Oostkapelle en nabestaanden van het slachtoffer waren naar Middelburg gekomen. De verdachte was zelf niet in de rechtbank aanwezig. Hij wilde de confrontatie met de bewoners van het appartementencomplex niet aangaan, aldus zijn advocaat. Hij ontkent de vrouw te hebben gedood.

Voorarrest

Vooraf was al duidelijk dat de zaak niet inhoudelijk werd behandeld. Maar de rechter moest bepalen of er voldoende bewijs is om de verdachte in voorarrest te houden. Dat is er, oordeelde hij na een half uur. Hoewel nog steeds onduidelijk is wat er precies is gebeurd, werden tijdens de zaak meer details bekend. Zo bleek dat het 78-jarige slachtoffer op 24 mei in buik en borst is gestoken. Met welke voorwerp dat is gebeurd, is nog onbekend. Wel zijn er bij de verdachte twee mesjes in beslag genomen. Een zakmesje dat hij volgens de advocate altijd bij zich droeg. En een mesje dat tussen zijn vuilnis is gevonden. ,,Daarvan heeft mijn cliënt altijd gezegd dat het er waarschijnlijk in is gevallen”, aldus Davidse. ,,Die mesjes zijn onderzocht op bloed en dna, maar daarop is niets in relatie tot het slachtoffer aangetroffen.”

Ondertussen loopt het onderzoek naar de zaak nog steeds. Cruciaal daarin is de vraag hoe het kan dat dna van de verdachte is gevonden op de deurknop aan de binnenkant van het huis van het slachtoffer. Het is complex om dat te onderzoeken. Het is niet zo dat de vingerafdrukken van de verdachte op de deurklink zijn gevonden, maar wel deeltjes dna. Het complexe is dat de dna van meer personen op de deurklink is gevonden. Dna kan (beperkt) worden overgedragen, bijvoorbeeld door het geven van een handdruk. De grote vraag is nu: hoe komt het dna daar? Want de verdachte ontkent ten stelligste ooit in de woning van het slachtoffer binnen te zijn geweest. ,,Dus we moeten weten of er sprake is geweest van indirecte overdracht", zegt Davidse.

Onderzoeken

Op 29 november buigt de rechtbank zich opnieuw over de zaak. Ook dan gaat het nog niet om een inhoudelijke behandeling. De verwachting is dat de onderzoeken dan klaar zijn, zodat de rechter opnieuw kan bepalen of de verdachte langer moet blijven vastzitten.

Mocht hij worden vrijgelaten, dan wordt momenteel al nagedacht over de vraag of de verdachte kan terugkeren naar zijn woning op het appartementencomplex. Een civiele advocaat kijkt samen met de gemeente Veere naar de mogelijkheden om elders te gaan wonen. ,,Dat is lastig”, zegt Davidse. ,,Dit is wel zijn appartement. Hij heeft hier alles ingestoken. Het is niet zo dat hij kan zomaar ergens anders kan gaan wonen. Daar heeft hij het geld niet voor.”