Busje crasht tegen boom in Zoutelande, drie gewonden

Het eenzijdige ongeval vond rond 08.30 uur plaats. Een 39-jarige vrouw uit de gemeente Veere verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. In het busje zaten ook vijf kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 12 jaar. Twee van hen en de bestuurster raakten gewond. Meerdere ambulances kwamen met spoed ter plaatse.