Burlende herten krijgen rust door afsluiten van een pad in Oranjezon

‘Daniel’ meest favoriete film bij publiek Film by the Sea

21 september VLISSINGEN - Daniel van Niels Arden Oplev en Anders W. Berthelsen was dit jaar favoriet bij de bezoekers van Film by the Sea. De film kreeg een gemiddelde waardering van 4,667, op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (meesterwerk). Vanwege de coronabeperkingen kon het publiek dit jaar alleen stemmen via e-mail.