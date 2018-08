Burgemeester waarschuwt City of Dance: 'Muziek na middernacht onacceptabel'

City of Dance heeft van burgemeester Harald Bergmann een officiële waarschuwing gekregen omdat na middernacht nog muziek klonk. Volgens de burgemeester is dat onacceptabel en houdt hij daar rekening mee als het dancefestival volgend jaar opnieuw een vergunning aanvraagt.

,,Die muziek was door de ongunstige wind nog te horen in Middelburg. Toen we daar klachten over kregen is de muziek direct stil gezet. De nacht daarop was er daarom ook geen afterparty meer. Ook de komende jaren zal er na middernacht geen muziek meer klinken. Niet op het festivalterrein en niet op de camping.”