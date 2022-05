Burgemeester Vlissingen sluit drugspand in Oost-Souburg

met video ‘t Eiland, waar je nog voor een habbekrats aan het water woont: ‘Je denkt toch zeker niet dat we ons dit laten afpakken?’

Het is misschien wel het achterafste buurtje van Zeeland, maar iedereen die weleens op de boot is gestapt, kent het: ‘t Eiland in Vlissingen. Honderd flatjes tussen spoor en water, en het is nog precies zoals het altijd was. Nog wel.

8 mei