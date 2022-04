Burgemeester van Vlissingen sluit drugspand

De politie deed in februari onderzoek in de woning en vond er een wietkwekerij, die op dat moment nog in werking was. De kwekerij werd ontmanteld. Burgemeester Van den Tillaar heeft het huis nu laten afsluiten. Dat doen burgemeesters in principe altijd bij drugspanden, om het gevoel van veiligheid in de samenleving te vergroten en om drugscriminaliteit tegen te gaan.