Burgemeester van Veere helpt inzittenden uit auto na ongeluk

Winterterrassen op de boulevards

10:36 VLISSINGEN - Naast het Bellamypark en Oude markt hebben de boulevards Evertsen en Bankert in Vlissingen straks weer winterterrassen. Er zijn vergunningen aangevraagd om de Amadore-zaken grand café Next en de restaurants Stefano en Raymondo in beschuttende wintersferen aan te kleden. De winterterrassen moeten er voor zorgen dat ook in het gure seizoen de boulevards en binnenstad levendig blijven.