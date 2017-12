Burgemeester Van der Zwaag in openbaar herbenoemd

Middelburger (32) die botste op moeder met kinderen liep gebroken ribben op

16:52 RITTHEM - De 32-jarige Middelburger die dinsdagochtend betrokken was bij het ongeluk op de Sloeweg, waarbij twee kinderen uit Nieuw-Namen omkwamen, heeft enkele gebroken ribben opgelopen. Het politieonderzoek naar de oorzaak van het tragische ongeluk is nog in volle gang.