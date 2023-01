Burgemeester onthult monument in Middelburg voor vermoorde Tim (15)

Man die lichtkogel afschoot op Damplein Middelburg meldt zich, ook winkels beschadigd

De man die tijdens de jaarwisseling in Middelburg een lichtkogel afschoot en daarmee voor flinke schade zorgde aan het huis van Marco van Belzen heeft zich bij hem gemeld en gezegd de schade te vergoeden. De Middelburger stond net na middernacht voor het raam naar het vuurwerk te kijken toen het projectiel door de ramen de woonkamer werd in geschoten. Inmiddels is gebleken dat nog meer panden aan het Damplein zijn beschadigd door verdwaalde lichtkogels. Dat er geen gewonden zijn gevallen is een klein wonder.

6 januari