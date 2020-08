Burgemeester Middelburg laat zich testen op corona

Walter woont in Alphen, maar voelt zich nog altijd Zeeuw. ‘Ik laat me niet gek maken’

14:00 Walter Minderhoud (45) groeide op in het ‘kleine maar fijne’ Sint-Laurens. De stad trok hem niet. Toch kwam hij in Tilburg en Den Haag terecht, waar hij met veel plezier heeft gewoond. Nu heeft hij weer iets meer rust opgezocht en is met zijn vrouw en twee kinderen neergestreken in Alphen aan den Rijn. Maar waar hij ook is, de Zeeuwse mentaliteit blijft hem altijd bij: ,,Ik laat mij niet zo snel gek maken.’’