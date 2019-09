Burgemeester Middelburg geschokt door steekpartij: ‘Overleg met buurt over terugkeer dader’

Geboorte­huis Etty Hillesum in Middelburg te koop, plan voor museum

15:30 MIDDELBURG - Lotte Bergen, per 1 oktober de nieuwe directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg, wil het geboortehuis van Etty Hillesum aan het Molenwater in Middelburg kopen. In het pand is nu nog een tandartspraktijk gevestigd. De vraagprijs is 485.000 euro.