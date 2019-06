Burgemeester Middelburg corrigeert brief over azc: Moldavië toch geen veilig land

Ben de Reu: ‘Als bestuurder was ik meer Zeeuw dan PvdA’er’

16:27 MIDDELBURG - Hoewel ze nog tot en met vrijdag doorwerken, nemen gedeputeerden Ben de Reu (PvdA) en Carla Schönknecht (VVD) woensdag afscheid in de Nieuwe Kerk in Middelburg. We kijken met hen terug. In deze aflevering: Ben de Reu.