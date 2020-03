Burgemeester in Veere heeft videoboodschap voor ouderen én jeugd

De Konings­brug gaat een weekeindje weg

16:06 VLISSINGEN - De Koningsbrug in Vlissingen gaat een weekeindje weg. De brug wordt vrijdag 3 april na 18.00 uur weg getakeld en is maandagochtend 6 april 6.00 uur weer terug op haar plek. Binnenstad- en Eilandbewoners kunnen dat weekeinde als vroeger enkele over het Bellamypark de stad in en uit.